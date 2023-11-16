Верховный суд России вступился за жительницу Казани по делу об ошибочном переводе на миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Верховный суд России постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке перевела миллион рублей постороннему человеку и не смогла получить их обратно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Женщина взяла кредит для ремонта квартиры и через банкомат попыталась перевести миллион рублей рабочему для покупки стройматериалов. Однако она ошиблась при вводе номера телефона, и деньги ушли на карту незнакомому человеку. При этом банк не смог их вернуть.

Владелец карты, которому пришли деньги, сообщил, что потерял карту, а о миллионе узнал уже позднее в банке. Туда он пришел, чтобы разблокировать другую свою карту. В кредитной организации ему сообщили, что мошенники сняли со всех его карт практически все деньги.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Женщина обратилась в суд с иском о возврате ошибочно переведенных средств, но проиграла дело в первой инстанции. В итоге Верховный суд направил дело на пересмотр. Истец требует от человека, которому она случайно перевела миллион, вернуть всю сумму.

В Центробанке объяснили, как надо действовать, чтобы не стать жертвой мошенников, которые якобы ошибочно переводят деньги на карту, а затем просят их вернуть. При возникновении такой ситуации россиянам рекомендовали согласиться на возврат средств, но при условии, что «отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод».



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Айрат Назипов