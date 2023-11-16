Верховный суд России вступился за жительницу Казани по делу об ошибочном переводе на миллион рублей
Верховный суд России постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке перевела миллион рублей постороннему человеку и не смогла получить их обратно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Женщина взяла кредит для ремонта квартиры и через банкомат попыталась перевести миллион рублей рабочему для покупки стройматериалов. Однако она ошиблась при вводе номера телефона, и деньги ушли на карту незнакомому человеку. При этом банк не смог их вернуть.
Владелец карты, которому пришли деньги, сообщил, что потерял карту, а о миллионе узнал уже позднее в банке. Туда он пришел, чтобы разблокировать другую свою карту. В кредитной организации ему сообщили, что мошенники сняли со всех его карт практически все деньги.
Женщина обратилась в суд с иском о возврате ошибочно переведенных средств, но проиграла дело в первой инстанции. В итоге Верховный суд направил дело на пересмотр. Истец требует от человека, которому она случайно перевела миллион, вернуть всю сумму.
В Центробанке объяснили, как надо действовать, чтобы не стать жертвой мошенников, которые якобы ошибочно переводят деньги на карту, а затем просят их вернуть. При возникновении такой ситуации россиянам рекомендовали согласиться на возврат средств, но при условии, что «отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод».
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