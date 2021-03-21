В Центробанке рассказали, что делать, если на карту пришел «ошибочный» перевод от незнакомца

В Центральном Банке РФ объяснили, как надо действовать, чтобы не стать жертвой мошенников, которые якобы ошибочно переводят деньги на карту, а затем просят их вернуть.

В Банке России при возникновении такой ситуации рекомендовали согласиться на возврат средств, но при условии, что «отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», пишет «РИА Новости».

Лицу, на счет которого зачислили деньги от незнакомца, следует также обратиться в свой банк и сообщить о поступлении неизвестного перевода, а также написать заявление на его возврат.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты объяснили, что схему с ошибочным переводом злоумышленники применяют для последующего незаконного снятия со счета клиента более крупной суммы или для других преступных действий, в частности для отмывания денег.

Ранее в интернете появилась схема, по которой злоумышленники от имени Центрального банка РФ распространяли рекламную информацию о положенной россиянам единоразовой выплате, направленной на поддержку в период пандемии COVID-19.



Татьяна Демина