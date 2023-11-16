Суд Татарстана утвердил оправдательный приговор по делу о трагедии в зоопарке

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани полностью оправдан прораб Евгений Михеев, обвинявшийся по делу о смертельном ЧП на строительстве нового зооботсада. Приговор оспаривали прокуроры и потерпевшая сторона, но Верховный суд Татарстана посчитал его законным и обоснованным, передает журналист «Реального времени».



23 октября 2017 года с крыши строящегося вольера для шимпанзе и горилл сорвался и разбился 42-летний сварщик. В грубом нарушении норм охраны труда, повлекших эту смерть, обвинили прораба.

По этому делу Михеева судили дважды. В 2018-м Приволжский райсуд Казани признал его виновным и наказал условным сроком 2 года. В январе 2023-го Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил этот приговор, указав на ряд пробелов в итоговом решении, включая отсутствие оценки действиям самого потерпевшего, который прошел спецкурс по безопасности работ на высоте, но в день трагедии полез на крышу без страховки.



Подробности — в материале «Реального времени».