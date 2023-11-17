Суд Татарстана рассмотрит жалобу по делу священника, лишенного сана за убийство

Сегодня Верховный суд РТ оценит законность ареста бывшего служителя церкви Михаила Зубарева из Нижнекамска. Под стражу его отправили по обвинению в убийстве супруги 2 ноября, заседание пройдет без участия самого обвиняемого, сообщает журналист «Реального времени».



После водворения Зубарева в СИЗО церковный суд Чистопольской епархии на экстренном заседании лишил его сана. Утвердить это решение должен Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Напомним, 31 октября служителя церкви задержали на квартире в Нижнекамске. Полицию вызвал его 17-летний сын, сообщив о смерти матери. Само преступление было совершено на глазах у восьмилетней дочки, которая при опросе рассказала — прибежала на кухню на крик матери и увидела, как отец отрезает ей голову. 2 ноября Нижнекамский горсуд санкционировал арест обвиняемого. Это решение обжаловал адвокат Зубарева.

В первый же день следствия появилась информация, что Зубарев с юности страдает душевным недугом, в свое время попал в больницу к психиатрам после смерти отца. По данным источников «Реального времени», при задержании он пытался объяснить преступление состоянием аффекта. Следствием уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Михаил Зубарев родом из Мурманска, назначение в Татарстан получил в 2014-м году, был иереем в храме Иоанна Кронштадтского, а еще возглавлял отдел Чистопольской епархии по тюремному служению, поэтому нередко бывал в местах лишения свободы.

Ирина Плотникова