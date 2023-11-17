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Суд Татарстана рассмотрит жалобу по делу священника, лишенного сана за убийство

08:21, 17.11.2023
Суд Татарстана рассмотрит жалобу по делу священника, лишенного сана за убийство
Фото: скриншот realnoevremya.ru с аккаунта Чистопольской епархии «ВКонтакте»

Сегодня Верховный суд РТ оценит законность ареста бывшего служителя церкви Михаила Зубарева из Нижнекамска. Под стражу его отправили по обвинению в убийстве супруги 2 ноября, заседание пройдет без участия самого обвиняемого, сообщает журналист «Реального времени».

После водворения Зубарева в СИЗО церковный суд Чистопольской епархии на экстренном заседании лишил его сана. Утвердить это решение должен Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Напомним, 31 октября служителя церкви задержали на квартире в Нижнекамске. Полицию вызвал его 17-летний сын, сообщив о смерти матери. Само преступление было совершено на глазах у восьмилетней дочки, которая при опросе рассказала — прибежала на кухню на крик матери и увидела, как отец отрезает ей голову. 2 ноября Нижнекамский горсуд санкционировал арест обвиняемого. Это решение обжаловал адвокат Зубарева.

скриншот realnoevremya.ru с аккаунта Чистопольской епархии ВКонтакте

В первый же день следствия появилась информация, что Зубарев с юности страдает душевным недугом, в свое время попал в больницу к психиатрам после смерти отца. По данным источников «Реального времени», при задержании он пытался объяснить преступление состоянием аффекта. Следствием уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Михаил Зубарев родом из Мурманска, назначение в Татарстан получил в 2014-м году, был иереем в храме Иоанна Кронштадтского, а еще возглавлял отдел Чистопольской епархии по тюремному служению, поэтому нередко бывал в местах лишения свободы.

Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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