В Татарстане будут судить главу фирмы по обвинению в коммерческом подкупе

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего генерального директора коммерческой организации. Его обвиняют в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК России).

Следствие считает, что в 2021 году фирма заключила контракт на поставку деталей и узлов для транспортных средств в строительную организацию. Предполагаемый злоумышленник через посредника незаконно передал главному механику заказчика 232 тысячи рублей. Последний получил эти деньги за предоставление преимуществ в заказе и оплате запасных частей по имеющемуся договору поставки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в суде в настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении двух других участников преступной схемы.

В январе «Реальное время» писало об уголовном деле в отношении 57-летнего бывшего сотрудника строительной компании. Его обвинили в коммерческом подкупе. Свою вину он не признал. Суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 1,7 млн рублей.

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Айрат Назипов