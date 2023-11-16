В казанском поселке Левченко открылся новый комплекс мечети «Сулейман»

В казанском поселке Левченко открылся новый комплекс мечети «Сулейман». Участие в церемонии открытия принял мэр города Ильсур Метшин.



Площадь комплекса по улице Ютазинской, 8а превышает тысячу квадратных метров. На первом этаже расположился молельный зал на 300 мужчин, женский (80 мест) — на втором.

Работы по возведению нового комплекса мечети и культурного центра шли на протяжении двух лет. За это время полностью демонтировали старое здание и построили новый объект. Теперь двухэтажная мечеть имеет три белых купола. На первом этаже расположился молельный зал для мужчин с небольшим фонтаном в центре холла, женский — на втором.



Мечеть «Сулейман» впервые открыли в декабре 1999 года, где ранее располагался молельный дом. В 2007 году здесь начали обсуждать обучение незрячих основам Корана. В течение многих лет сооружение оставалось центром просвещения для незрячих мусульман России.

— Так принято, что в Татарстане у каждой мечети есть свое направление, потому что это не только место поклонения, но и место, где закрываются некоторые социальные потребности населения. Есть мечети, которые направлены только на социальную работу, а есть те, которые направлены на образование или семейные вопросы. И это прекрасно! — отметил председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Основная деятельность новой мечети и культурного центра при ней будет нацелена на формирование морально-нравственных качеств и возрождение традиционных ценностей у молодежи. С сентября 2024 года здесь откроют пансионат для осиротевших мальчиков, учащихся в 5—11 классах. Сейчас набирают детей со всей России, в пансионате будут проживать около 30 ребят. Все они будут на содержании национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм».



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Маргарита Головатенко, видео: Камиль Исмаилов