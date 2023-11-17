Сегодня в Казани до -2 градусов и небольшой снег
В пятницу, 17 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от 0 до -2 градусов. Ветер северный порывами от 5 до 10 м/с. На отдельных участках дорог образование гололедицы.
В Татарстане в целом также ожидается от +1 до -2°С. Местами на территории республики могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами возможен туман.
Напомним, в республике на этой неделе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -7 градусов.
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