Сегодня в Казани до -2 градусов и небольшой снег

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 17 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от 0 до -2 градусов. Ветер северный порывами от 5 до 10 м/с. На отдельных участках дорог образование гололедицы.

В Татарстане в целом также ожидается от +1 до -2°С. Местами на территории республики могут быть небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами возможен туман.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в республике на этой неделе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -7 градусов.



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Максим Кокунин