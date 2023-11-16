Татарстанцев предупредили о тумане и гололедице в пятницу
В Гидрометцентре по Татарстану предупредили жителей об ухудшении погодных условий.
Вечером 16 ноября, ночью и утром 17 ноября на территории республики сохранится туман. Ночью и днем 17 ноября на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 17 ноября, ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Днем вероятность осадков низкая. Температуры воздуха составят от +2° до -3°С.
В субботу, 18 ноября, сохранится небольшая вероятность осадков, температурный фон заметно понизится, ночью ожидается -2... -7°С, днем — от 0 до +5°. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
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