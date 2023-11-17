Терапевт объяснила, как защититься от коронавируса во время повышения заболеваемости

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Одной из мер профилактики коронавирусной инфекции является сокращение посещений мест скоплений людей. Об этом и других способах уберечь свое здоровье рассказала старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

По ее словам, симптомы новых штаммов коронавируса наблюдаются в период от двух до четырнадцати дней после заражения. Чаще всего инфицированные сталкиваются с повышением температуры, ознобом, кашлем и затрудненным дыханием. Кроме того, больные могут страдать болью в мышцах, ломотой в суставах, болезненными ощущениями в горле, насморком, потерять вкус и обоняние. Иногда симптомами могут стать тошнота, рвота и диарея.

В то же время коронавирус может протекать и без неприятных симптомов — больной все равно может заразить окружающих.

— Избегайте близких контактов — объятий, поцелуев, рукопожатий — даже с родными и друзьями, — цитирует рекомендацию терапевта «Лента ру».

realnoevremya.ru (архив)

Для поддержания иммунитета достаточно следовать простым правилам, заявила Савельева. Нужно реже бывать в общественных местах, а если избежать столкновения с большим количеством людей не удалось, помнить про социальную дистанцию не менее полутора метров и надевать маску. Менять индивидуальные средства защиты следует каждые два-три часа.

Большое значение имеет рацион человека. Важно потреблять достаточное количество овощей, фруктов, белков, жиров и углеводов, выпивать два литра воды. Ночной сон должен длиться не менее семи-восьми часов.

Напомним, недавно диетолог назвала продукты, которые помогают укрепить иммунитет. Универсальное питание, полезное для организма человека в любое время года, — это средиземноморская диета, основу которой составляют растительные продукты, такие как фрукты, овощи, орехи и бобовые.



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Галия Гарифуллина