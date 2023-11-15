В Татарстане снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

За последние 3 года в Татарстане уменьшилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Соответствующие итоги подвели на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



За 9 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 1 716 преступлений в отношении несовершеннолетних, в прошлом году было на 30 больше. Основная доля — это преступления, связанные со злостным уклонением от уплаты алиментов. Всего было заведено 792 уголовных дела.

Сократилось число таких видов преступлений, как убийство (с 6 до 2 фактов), истязание (с 33 до 28), умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (с 21 до 14), незаконное изготовление и оборот порнографических материалов (с 16 до 12), а также против половой неприкосновенности детей (с 358 до 333).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На встрече прокурор республики Альберт Суяргулов поставил перед прокурорами задачу по усилению координирующей роли в сфере профилактики и борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Также по итогам совещания приняли решение, предусматривающее комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере.

В Татарстане за первое полугодие 2023 года поступило 147 сообщений о преступлениях, совершенных подростками, что на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период в суд направили 127 уголовных дел в отношении 153 несовершеннолетних.



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Айрат Назипов