В Татарстане на 17% снизилась подростковая преступность

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за первое полугодие 2023 года поступило 147 сообщений о преступлениях, совершенных подростками, что на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

За этот период в суд направили 127 уголовных дел в отношении 153 несовершеннолетних.

Кроме того, 179 уголовных дел, направленных в суд, связаны с преступлениями в отношении несовершеннолетних. По ним внесено 199 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. К ответственности привлекли 217 лиц.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В том числе к дисциплинарной ответственности привлечены 15 преподавателей.

Напомним, в Татарстане за первые семь месяцев 2022 года преступления совершили 332 несовершеннолетних гражданина. В прошлом году их было 387.

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Елизавета Пуншева