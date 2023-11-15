Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в США

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Сан-Франциско. Двусторонние переговоры проходят перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как сообщает «РИА Новости», американский президент заявил, что США и Китай должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

По мнению Си Цзиньпина, КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной. Он считает, что конкуренция не должна стать превалирующим трендом.

Отношения между двумя странами ухудшились в феврале, когда через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат». Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин.

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Айрат Назипов