Воскресные школы в Татарстане посещают больше 1,7 тысячи учеников — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане действует 110 отделений воскресных школ, в которых изучаются язык и культура 25 национальностей, проживающих на территории Татарстана. Занятия посещают более 1,7 тысячи учащихся, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В текущем году в Мамадышском, Мензелинском, Чистопольском районах, в Многонациональной воскресной школе Казани открылись новые группы. В Азнакаевском, Бавлинском районах, городе Нижнекамске увеличилось количество детей, посещающих данные кружки, — сказал на заседании в Доме дружбы народов Татарстана министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

В то же время уменьшилось количество отделений в Зеленодольском, Новошешминском, Нурлатском районах. Там уволились преподаватели. С дефицитом кадров столкнулись после внедрения профессиональных стандартов для педагогов дополнительного образования.

Сейчас в школах Татарстана организовано обучение и воспитание на пяти языках. Семь языков изучаются в рамках предметов «Родной язык» и «Родная литература»».

В августе в Казани состоялось республиканское совещание работников образования и науки. О подробностях совещания и болевых точках татарстанской системы образования — в репортаже «Реального времени».



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Айрат Назипов