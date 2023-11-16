Треть времени, проведенного в Telegram, жители России тратят на чтение каналов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Около 30% времени, потраченного россиянами на мессенджер Telegram, приходится на чтение каналов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя сектора поддержки клиентов сегмента Digital Mediascope Натальи Бороздиной.

— Эта доля от месяца к месяцу разная, но в среднем она составляет 30%. То есть 30% времени в Telegram мы посвящаем чтению или контакту с telegram-каналами, — заявила она.

Каждый день открывает Telegram почти половина граждан России — 46%. Практически столько же — 45% — предпочитают соцсеть «ВКонтакте». По охвату за месяц лидером стала «ВКонтакте»: заходили в эту социальную сеть большинство россиян в возрасте от 12 лет — 73%. Показатель Telegram составил 67%.

Бородина подчеркнула, что по среднедневному охвату Telegram выходит на первое место, но «ВКонтакте» уступает мессенджеру ненамного, поэтому утверждать, что Telegram лидирует, еще рано.

Интересно, что если раньше среди пользователей Telegram преобладали молодежь и мужчины, сейчас мессенджер стал востребован и у женской, и у возрастной аудитории.

Напомним, почти каждый второй россиянин — 47% — создает скрытые аккаунты, которые не увидят коллеги и начальство. Просили ссылки на социальные сети еще до собеседования у 67% соискателей. После знакомства с личными страницами работодатели задавали дополнительные вопросы 31% респондентов.



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Галия Гарифуллина