Эксперты рассказали, как выгодно купить подарки на Новый год

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Приобрести товары по самым доступным ценам можно во время ноябрьских распродаж. Такой совет дал директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

— В эти дни можно купить новогодние подарки с максимальной скидкой. Чаще всего скидки в дни распродаж предоставляют крупные магазины электроники и бытовой техники, магазины одежды, а также салоны красоты, магазины косметики и другие, — приводят слова эксперта «Известия».

Он советует искать нужные подарки на онлайн-площадках, предварительно составив список подходящих товаров. Для наибольшей экономии эксперт рекомендует наполнить несколько корзин и во время снижения цен оплатить ту, стоимость которой будет самой выгодной.

В свою очередь бизнесмен, основатель и руководитель компании BertToys Альберт Федотов заявил, что выгодно также заказывать подарки заранее, например за месяц. Это объясняется тем, что перед Новым годом продавцы тратят больше средств на рекламу и маркетинг, а повышенные расходы влияют на цены товара.

Напомним, в России на ноябрьских распродажах наибольшей популярностью у мужчин пользуется техника и электроника, у женщин — одежда, обувь и косметика. А приобретают нужные товары в «черную пятницу» более трети граждан (39%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина