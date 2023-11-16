Казань вошла в тройку лучших для шопинга городов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань и Калининград разделили третью строчку рейтинга наиболее подходящих для шопинга городов России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮMoney».

Первое место в топе лучших городов для покупок заняла Москва — за нее проголосовали 59% россиян. Вторым по частоте ответов стал Санкт-Петербург (36%). Замкнули тройку лидеров Казань и Калининград (по 14%). Также россиянам нравится делать покупки во Владивостоке (12%), Екатеринбурге (11%), Сочи (9%), Краснодаре (9%), Новосибирске (7%) и Нижнем Новгороде (6%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самым главным фактором, влияющим на мнение респондентов, стало большое количество торговых центров и других площадок (69%). Также опрошенным важны возможность приобрести товары международных брендов (39%) и локальных дизайнеров (31%). Доступные цены отметили 21% россиян.

За 2023 год в России увеличилось количество локальных брендов и рост оборотов онлайн-магазинов одежды. Самым высоким потребительский спрос перед началом ноябрьских скидок был в Москве и Екатеринбурге: жители этих городов активнее приобретают одежду, электронику и бытовую технику.

Напомним, тратит на спонтанные покупки до пяти тысяч в месяц почти половина респондентов (49%). До 10 тысяч незапланированно оставляли в магазине 26% опрошенных, до 30 тысяч — 13%.



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Галия Гарифуллина