Татарстанцы могут выиграть автомобили, путешествия и другие подарки в честь 30-летия МТС

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru. Реклама. ПАО "МТС"

МТС, цифровая экосистема, в честь своего дня рождения запускает розыгрыш миллионов призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и другие активности, а также подписки на продукты экосистемы. Побороться за подарки могут не только клиенты МТС, но и любой желающий.

В честь 30-летия МТС в России компания разыгрывает эксклюзивные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы и дарит всем участникам гарантированные подарки. Татарстанцы могут выиграть автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и многое другое.

— МТС за 30 лет стала мощной экосистемой с большим многообразием направлений. Для Татарстана этот год тоже юбилейный — 20 лет назад компания начала работу в республике и подключила первого абонента. А сегодня в нашей экосистеме миллионы татарстанских пользователей мобильного и домашнего интернета, бизнес-продуктов и других ИТ-сервисов. Мы благодарим татарстанцев за доверие и приглашаем отпраздновать юбилей вместе. Особенность нашего розыгрыша в том, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы МТС мы можем давать больше, чем просто материальные призы. Мы дарим возможность получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту. Например, побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером. Участвовать в розыгрыше подарков от экосистемы МТС может любой желающий, — отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Чтобы получить гарантированный приз, достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС (16+) и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Акция продлится с 15 ноября 2023 по 7 января 2024 года. Более подробная информация о розыгрыше и правила участия — на сайте 30.mts.ru.

