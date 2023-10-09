В Татарстане завершили ремонт дороги Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Арском районе Татарстана закончили капитальный ремонт автомобильной дороги Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван, км 0+043 — км 2+489. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Миндортранса.

— На объекте выполнены работы по строительству СВГМТ Д=1,0 м. в количестве 1 шт., устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А32Нн толщиной 8 см. и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8 толщиной 4 см. (площадь 17335 кв. м), укрепление обочин щебнем М-400 фр. 16-31,5 мм, — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, на дороге установили 20 дорожных знаков и 6 сигнальных столбиков. Еще рабочие нанесли дорожную разметку на асфальте. Все работы завершены.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В феврале 2022 года «Реальное время» писало, что на капремонт этой дороги планировали выделить 253,2 млн рублей. От подрядчика требовалось выполнить работы по строительству автомагистралей, дорог, улично-дорожной сети и взлетно-посадочных полос аэродромов.

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Айрат Назипов