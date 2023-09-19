В Татарстане завершили ремонт моста через реку Агрызка — на него выделяли 26 млн рублей
В Агрызе закончили капитальный ремонт моста через реку Агрызка на улице Крестьянская. Как напомнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, работу выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Протяженность моста — 16 метров. Пролетное строение сделано из железобетона. Работы были выполнены в полном объеме, сообщили в ведомстве.
Напомним, на капитальный ремонт моста выделяли 26 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели потратили 21 млн рублей, оставшиеся средства перечислили из республиканского бюджета.
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