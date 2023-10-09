Ученые КФУ предложили новые методы лечения меланомы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сотрудники НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета предложили новый формат иммунотерапии меланомы. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Коллектив лаборатории разработал способ получения вакцины на основе загруженных опухоль-специфичными антигенами дендритных клеток, которые активизируют собственный иммунитет больного. Они безопасные и помогают сдерживать развитие заболевания.

Чтобы получить вакцину нужно взять у пациента кровь, выделить из нее моноциты (одна из клеток иммунной системы) и сгенерировать из них дендритные клетки. Они, в свою очередь, загружаются опухолевым антигеном и вводятся пациенту. Такие дендритные клетки начинают взаимодействовать с клетками меланомы, значительно снижая их жизнеспособность, рассказали в министерстве.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Меланома — это злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов. По данным ВОЗ, в 2000 году во всем мире было диагностировано более 200 тысяч случаев заболевания меланомой. Из-за этого заболевания умерли порядка 65 тысяч человек.

Год назад российские ученые разработали и завершили первую фазу клинических испытаний препарата от старения, который увеличивает продолжительность и качество жизни. В течение 10 лет планируется завершить все испытания и выйти с препаратом на рынок.



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Айрат Назипов