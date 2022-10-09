В России планируют начать выпуск лекарств от старения

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Российские ученые разработали и завершили первую фазу клинических испытаний препарата от старения, который увеличивает продолжительность и качество жизни. В течение 10 лет планируется завершить все испытания и выйти с препаратом на рынок, рассказал ТАСС в кулуарах форума IN’HUB в Новосибирске заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Дмитрий Виленский.



— Я бы рассчитывал, что в ближайшее десятилетние [препарат будет доступен], сейчас будет сложнее и с точки зрения и разработки, и получения реактивов, и всего прочего, — сказал Виленский, уточнив, что разработкой занимается проект «Ионы Скулачева» при МГУ им. Ломоносова под руководством академика Владимира Скулачева.

Виленский отметил, что в ходе доклинических испытаний было показано, что препарат, названный «Пластомитин», продлевает жизнь животным. Эффект проверен на мышах, дрожжах, дрозофилах, рыбах, собаках, кроликах. На результаты также повлияли дозировки и условия содержания животных, добавил ученый.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На лекции «Биологическое старение. Можно ли создать препарат для продления молодости?» в ходе форума инноваторов IN’HUB в Новосибирске Виленский объяснил, что одна из гипотез причин старения состоит в том, что старение заложено в живых организмах эволюционно, и в определенный момент жизни организм человека начинает активно синтезировать опасные вещества, отравляя сам себя.

Под руководством академика Владимира Скулачева, было разработано вещество SkQ1 — это мощный антиоксидант, который способен проникать внутрь митохондрии и бороться со свободными формами кислорода непосредственно в месте их производства. По его словам, на основе SkQ1 уже разработаны и доступны на рынке глазные капли «Визомитин», которые также борются со старением, мазь для заживления ран «Экзомитин» и косметические средства MitoVitan.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Процесс старения нежелательно блокировать, он очень важен, объясняет Кристина Китаева, преподаватель кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. При этом уже сейчас существуют терапевтические стратегии, которые со временем приведут к созданию настоящих «эликсиров молодости». «Реальное время» приводит расшифровку ее лекции в рамках проекта «PROНаука в КФУ» под названием «Ночь после н. э.» о том, когда человек сможет победить болезни и жить вечно.



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Илина Хакимова