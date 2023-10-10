Доход дорожного рабочего в Казани может достигать 105 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зарплатный максимум, на который может рассчитывать дорожный рабочий в Казани, составляет 105 тысяч рублей. В среднем такой сотрудник получает 57 тысяч рублей, сообщают аналитики SuperJob.

От 35 тысяч до 40 тысяч рублей предлагают в столице Татарстана дорожному рабочему, который имеет среднее полное или среднее профессиональное образование и знает правила охраны труда и дорожного движения, основные виды дорожно-строительных материалов, способы приготовления асфальтобетонных смесей, основы устройства дренажей и правила использования механизированных инструментов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для того чтобы получать 40—45 тысяч рублей, рабочему нужен опыт работы с электроинструментами, на средствах малой механизации и с грузоподъемными механизмами и минимум год стажа. На доход от 45 тысяч до 65 тысяч рублей в городе могут рассчитывать кандидаты с опытом работы от двух лет, умеющие ремонтировать асфальт, наносить дорожную разметку и ремонтировать коммуникации. А от 65 тысяч до 105 тысяч рублей работодатели выплачивают дорожным рабочим со стажем от трех лет, которые укладывали дорожные плиты и руководили бригадой.

Напомним, в этом году в Татарстане спрос на дорожных строителей стал на 43% выше, чем в 2020 году. Средние предлагаемые зарплаты также выросли: если во втором квартале 2020 года работодатели предлагали 54—114 тысяч рублей, то в аналогичном периоде этого года сотрудники отрасли дорожного строительства могут рассчитывать уже на 68—137 тысяч рублей.



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Галия Гарифуллина