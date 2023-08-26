Спрос на дорожных строителей в Татарстане увеличился на 43%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В этом году в Татарстане спрос на дорожных строителей стал на 43% выше, чем в 2020 году. Средние предлагаемые зарплаты также выросли, выяснили аналитики платформы hh.ru.

Если во втором квартале 2020 года работодатели предлагали 54—114 тысяч рублей, то в аналогичном периоде этого года сотрудники отрасли дорожного строительства могут рассчитывать уже на 68—137 тысяч рублей.

В России в целом также растет потребность в дорожных строителях. Так, во втором квартале этого года актуально более 46 тысяч вакансий. Это вдвое больше, чем в 2020 году, следует из исследования аналитического сервиса «Люди в цифрах». Средние предлагаемые зарплаты дорожных работников тоже стали выше: 75,9 тысячи рублей во втором квартале 2020 года против 109,2 тысячи рублей в аналогичном периоде этого года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Наибольшее количество дорожных строителей требуется в Москве: на столицу приходится 14% вакансий. На второй строчке рейтинга — Красноярский край (11%), на третьей — Санкт-Петербург (6%). Замыкают топ Башкортостан и Свердловская область, на которые приходятся по 4% открытых рабочих мест.

Больше всего работодатели нуждаются в машинистах (11%), водителях (9%), прорабах (7%), инженерах ПТО (6%), разнорабочих (5%). Открыты также вакансии инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).

Напомним, этой весной в Казани дорожные рабочие стали наиболее востребованными специалистами наряду с программистами. Зарплата сотрудников отрасли дорожного строительства увеличилась на 72% относительно зимнего периода.

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Галия Гарифуллина