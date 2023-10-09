Холдинг Veon завершил продажу российского «Вымпелкома»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» и покинул России. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Российский актив, работающий под брендом «Билайн», продали топ-менеджменту во главе с генеральным директором «Вымпелкома» Александром Торбаховым.

— Завершение продажи и завершение нашего выхода из России позволяют нам полностью сосредоточить нашу энергию на движении вперед, удовлетворяя растущий спрос на наших рынках — Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане, и Кыргызстане. Я рад отметить, что теперь мы находимся в гораздо более сильной позиции для реализации наших стратегических приоритетов, — прокомментировал генеральный директор Veon Group Каан Терзиоглу.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Сделка не предусматривает обратный выкуп и означает полный уход Veon из России.

Холдинг Veon 2 ноября 2022 года официально объявил о начале поиска покупателя на «Вымпелком». В конце месяца топ-менеджмент «Билайна» заключил соглашение о выкупе ПАО «Вымпелком». Veon рассчитывал заработать 130 млрд рублей.

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Айрат Назипов