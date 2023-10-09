Служба госбезопасности Грузии оценила возможность переворота в стране

Угроза государственного переворота в Грузии все еще реальна. К такому выводу пришел представитель службы госбезопасности страны Хвича Бегиашвили.

— На сегодня угроза все еще остается реальной, и СГБ работает для ее нейтрализации… Исходя из высокого общественного интереса, были обнародованы доказательства в расследуемом деле… Расследование ведется по первой части 18 статьи 323, что подразумевает подготовку террористического акта, и по первой части 315 статьи, что подразумевает подготовку к свержению власти насильственным путем, — цитирует «РИА Новости» его интервью телекомпании «Рустави 2».

По его словам, переворот могут устроить «радикальные силы».

Ранее служба госбезопасности сообщила, что группа граждан планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Ведомство считает, что радикалы планируют разбить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.

Напомним, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента в начале сентября после ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Ее председатель Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию страны, в которой указано, что глава может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия Кабмина.

Конституционный суд Грузии 14 сентября зарегистрировал вопрос об объявлении импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили и приступил к его рассмотрению.



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Айрат Назипов