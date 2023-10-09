В Татарстане обновили порядок подготовки и представления законопроектов раису республики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане разработан новый порядок подготовки и представления раису республики региональных законопроектов. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Предыдущий указ, утверждающий порядок подготовки, опубликования и вступления в силу актов раиса Татарстана, а также представления ему законопроектов, опубликован 2 июня 2004 года. На протяжении 19 лет в документ неоднократно вносились изменения — последние из них приняты в декабре 2022-го. Он все еще действителен.

Перечень субъектов с правом внесения проектов на рассмотрение не изменился. Это кабмин, премьер-министр, руководитель администрации раиса, главы муниципальных образований, Счетная и Общественная палаты, министерства, ЦИК и другие.

Порядок также остался практически без изменений. В большинстве пунктов обновлены лишь понятия. Кроме того, если раньше законопроекты вносились на рассмотрение раиса республики в виде письма на его имя, то по новому документу они будут подаваться в электронном виде. Для этих целей будет использоваться межведомственная система электронного документооборота.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом месяце в Госсовет Татарстана поступил законопроект, вносящий изменения в Избирательный кодекс республики, которые должны привести его в соответствие с федеральным законодательством. Речь идет сразу о нескольких пунктах, в том числе и о механизмах проведения выборов в военное время, а также в местах лишения свободы.

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Максим Кокунин