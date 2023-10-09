Татарстанский центр научно-технической информации реорганизовали

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации» реорганизовали. С предложением провести процедуру выступило Министерство экономики Татарстана.

Предприятие преобразовано в государственное автономное учреждение «Центр научно-технической информации Республики Татарстан». Решение закреплено постановлением кабмина региона.

Функции и полномочия учредителя Центра научно-технической информации Татарстана осуществляет Минэкономики республики. Проведение мероприятий, связанных с реорганизацией, поручили Министерству земельных и имущественных отношений региона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Предельная штатная численность работников Центра научно-технической информации Татарстана — 26 человек. Основная цель его деятельности — удовлетворение общественных потребностей в сфере использования информационных ресурсов научно-технического, научно-технологического инвестиционного и инновационного развития для информационного обеспечения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, инновационной и производственной деятельности, содействие в реализации научно-технологической продукции в республике и на территории России и так далее.

Напомним, Татарстанский центр научно-технической информации создали в 1957 году. Это единственное государственное учреждение, занимающееся вопросами учета, хранения и управления результатами научно-технической деятельности в республике.

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Татьяна Демина