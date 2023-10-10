Казанцы рассказали, каких киногероев хотели бы видеть в качестве коллег

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Чаще всего жители столицы Татарстана озвучивали желание работать с Шерлоком Холмсом и Джеком Воробьем. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Выбрали своим коллегой Шерлока Холмса 8% казанцев, Джека Воробья — 4%. Еще по 3% респондентов хотели бы поработать с Железным человеком, Терминатором, Нео, доктором Хаусом и Штирлицем.

Интересно, что исключительно мужчины видят напарниками таких персонажей кинолент, как подполковник Яковлев из «Полицейских с Рублевки» в исполнении Сергея Бурунова, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов из сериала «Место встречи изменить нельзя».

В свою очередь, только женщины рассматривают в качестве коллег Марию Сергеевну из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дина Винчестера из «Сверхъестественного», Тосю Кислицыну из «Девчат», Ненашева из «Гения», Миранду Пристли из «Дьявол носит «Прада» и Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит».

Напомним, столкнувшись со сложностями на работе, просят совета коллег 87% казанцев. Интересуются мнением начальства 76%.

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Галия Гарифуллина