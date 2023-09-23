При затруднениях на работе жители Казани чаще всего просят помощи у коллег

Столкнувшись со сложностями на работе, просят совета коллег 87% казанцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Обращаются за помощью к коллегам при необходимости 87% горожан, интересуются мнением начальства 76%.

realnoevremya.ru (архив)

Напротив, не задают вопросов коллегам 9% респондентов, руководителю — 13%. Среди сотрудников от 45 лет таких больше: 10% и 14% соответственно, чаще они сами делятся опытом. Среди других причин, по которым работники не просят помощи, — страх, что это отрицательно повлияет на карьеру, и сомнения в компетентности окружающих.

Напомним, с симпатией относятся к своему руководителю 69% жителей Приволжья. Для 35% опрошенных начальник является наставником, 29% — лидером, 24% — мотиватором.



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Галия Гарифуллина