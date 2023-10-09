По утрам большинство казанцев выделяют время на выбор одежды

Большинство казанцев — 83% — по утрам специально выделяют время на выбор одежды. Такие данные получили эксперты Sokolov, проведя исследование.

До часа на выбор стильного образа нужно 71% жителей столицы Татарстана, более 60 минут — 12%. Женщины тратят время на выбор образа чаще, чем мужчины: 81% против 60%.

Называют себя стильными 35% горожан. Треть респондентов при выборе образа смело экспериментируют. Предпочитают сочетать разные элементы одежды 32% казанцев, следуют трендам — 26%. Еще 11% опрошенных стремятся раскрыть в образах свою уникальность.

Для привлечения внимания казанцы выбирают подходящие аксессуары (58%), сочетают несочетаемое (22%), изготавливают наряды на заказ (21%) и делают яркий макияж (6%).

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

По мнению опрошенных, стиль важен, чтобы производить впечатление на окружающих, — такой ответ дали 42%. Правильный образ помогает показать свою индивидуальность (32%) и меньше сомневаться в себе (26%), считают казанцы.



Напомним, каждый седьмой житель Казани с трудом избавляется от старых вещей. Тяжелее всего горожанам расставаться со старой одеждой и обувью — ответили 22% респондентов.

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Галия Гарифуллина