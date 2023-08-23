Каждый седьмой житель Казани с трудом избавляется от старых вещей
Горожанам чаще всего жаль выбрасывать одежду, книги и бытовую технику. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.
Тяжелее всего казанцам расставаться со старой одеждой и обувью: этот вариант выбрали 22% респондентов. Нелегко жителям города выбрасывать периодику (12%) и электронику (8%).
Еще 7% горожан не хочется отправлять на свалку вещи, с которыми связаны важные воспоминания, 6% — игрушки.
В ответах респондентов также фигурировали детские вещи, старая мебель и аксессуары.
Без жалости с любыми старыми вещами прощаются 18% казанцев, а 14%, напротив, продолжают хранить ненужные предметы.
Недавно исследование показало, что каждая вторая казанская семья хранит вещи, передающиеся из поколения в поколение. 18% заявили, что у них есть собственные реликвии, а 32% сообщили, что такие вещи собирают их бабушки и дедушки.
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