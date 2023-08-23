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Каждый седьмой житель Казани с трудом избавляется от старых вещей

02:30, 23.08.2023
Каждый седьмой житель Казани с трудом избавляется от старых вещей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Горожанам чаще всего жаль выбрасывать одежду, книги и бытовую технику. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.

Тяжелее всего казанцам расставаться со старой одеждой и обувью: этот вариант выбрали 22% респондентов. Нелегко жителям города выбрасывать периодику (12%) и электронику (8%).

Еще 7% горожан не хочется отправлять на свалку вещи, с которыми связаны важные воспоминания, 6% — игрушки.

В ответах респондентов также фигурировали детские вещи, старая мебель и аксессуары.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Без жалости с любыми старыми вещами прощаются 18% казанцев, а 14%, напротив, продолжают хранить ненужные предметы.

Недавно исследование показало, что каждая вторая казанская семья хранит вещи, передающиеся из поколения в поколение. 18% заявили, что у них есть собственные реликвии, а 32% сообщили, что такие вещи собирают их бабушки и дедушки.

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Галия Гарифуллина
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