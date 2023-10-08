«Зенит-Казань» уступил «Динамо» в финале Кубка 100-летия
Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» уступил «Динамо» в финальном матче Кубка 100-летия. Счет 2:3 в пользу москвичей (25:17, 25:17, 22:25, 21:25, 14:16).
Матч проходил в Калининграде. «Зенит-Казань» лидировал после первой и второй партий.
В третьей, четвертой и пятой партиях казанский клуб уступил «Динамо».
Напомним, «Зенит-Казань» вышел в финал Кубка 100-летия, обыграв 7 октября новосибирский «Локомотив» в полуфинале Кубка 100-летия. Матч, проходивший в Калининграде, закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).
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