Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал Кубка Столетия

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Зенит-Казань»/t.me

ВК «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив» в полуфинале Кубка Столетия. Матч, проходивший в Калининграде, закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).

Таким образом, казанский клуб пробился в финал. За трофей он поборется с победителем пары «Динамо» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Обе команды начнут свой матч сегодня в 20.00.

Победитель турнира получит 5 млн рублей призовых, серебряный призер — 2,5 млн, бронзовый — 1,5 млн, а команда, занявшая четвертое место — 1 млн. Трофей будет разыгран в воскресенье, 8 октября.

В сентябре волейбольный клуб «Зенит-Казань» всухую обыграл команду АСК в рамках второго тура мужского розыгрыша Кубка Столетия. Матч закончился со счетом 3:0 (25:28, 25:18, 25:17).



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Айрат Назипов