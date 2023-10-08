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«Рубин» одержал победу над «Ахматом»

20:58, 08.10.2023
«Рубин» одержал победу над «Ахматом»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» на выезде одиннадцатого тура чемпионата России по футболу.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 35-й минуте забил игрок «Рубина» Никола Чумич.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Игра состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Напомним, «Рубин» не сможет пройти в следующий этап Кубка России. Казанская команда потеряла теоретические шансы на выход в путь регионов после победы «Локомотива» над «Ростовом».

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Галия Гарифуллина
СпортФутбол Татарстан
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