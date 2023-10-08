«Рубин» одержал победу над «Ахматом»
Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» на выезде одиннадцатого тура чемпионата России по футболу.
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 35-й минуте забил игрок «Рубина» Никола Чумич.
Игра состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.
Напомним, «Рубин» не сможет пройти в следующий этап Кубка России. Казанская команда потеряла теоретические шансы на выход в путь регионов после победы «Локомотива» над «Ростовом».
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