Спрос на недвижимость в Татарстане у жителей других регионов России увеличился

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — сентябрь 2023 года число заявлений на регистрацию прав, постановку на учет или проведение единой процедуры, поступивших в Росреестр Татарстана от жителей других регионов, превысило 10 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

Число обращений иногородних покупателей за 9 месяцев на 15% превысило этот показатель за аналогичный период прошлого года: тогда жителями других регионов было подано около 9 тысяч заявлений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наиболее популярна недвижимость в Татарстане среди жителей Башкортостана, Москвы и Московской области. Кроме того, интерес проявляют россияне из регионов ПФО: Удмуртии, Самарской области, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областей. Замыкает рейтинг Санкт-Петербург.

Чаще всего иногородние покупатели изъявляют желание оформить объекты недвижимости в Казани. Кроме того, их интересуют Набережные Челны и Зеленодольский район.

Спрос на недвижимость за пределами Татарстана среди жителей республики также вырос. За 9 месяцев этого года они подали почти 6 тысяч заявлений. Это на 8% превышает показатель прошлого года.

Напомним, в августе 2023 года татарстанцы заключили 10 731 сделку по купле-продаже жилья. Это больше чем в июле, когда они заключили 10 062 договора.

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Галия Гарифуллина