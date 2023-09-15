В Татарстане увеличилось число сделок по купле-продаже жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года татарстанцы заключили 10 731 сделку по купле-продаже жилья. Это больше чем в июле, когда они заключили 10 062 договора, следует из данных Управления Росреестра по республике.

В Казани в августе 2023 года зарегистрировали 3 856 договоров, из них 3 864 — с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки). Всего в Татарстане в конце лета заключили 9 961 сделку с помощью ипотеки.

За август в республике зарегистрировали 9 603 сделки купли-продажи земельных участков. Из них 1 212 — в Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за январь — июнь 2023 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 713 тысяч прав на недвижимость. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Айрат Назипов