Рейс Казань — Екатеринбург задержали на 8 часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейс №WZ 1070 Казань — Екатеринбург авиакомпании Red Wings задержали на восемь часов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Рейс перенесли с 05.00 ориентировочно на 13.00 в связи с технической неисправностью судна. На рейс зарегистрировано 74 пассажира. Авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными правилами.

Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце сентября рейс UV-339 Бугульма — Усинск авиакомпании «ЮВТ Аэро» вернулся в Татарстан из-за утечки топлива. Самолет CRJ-200 вылетел из Бугульмы в 5.00 мск, вернулся в 5.55. Посадка прошла в штатном режиме.

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Маргарита Головатенко