Путин: «Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК»

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Видеообращение по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Президент России Владимир Путин заявил о повышении эффективности поддержки отечественного агропромышленного комплекса (АПК). Об этом он сказал в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

— Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации, — сказал президент.

Он уточнил, что помимо этого обязательно будут решаться вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами.

Путин обратил внимание, что особое внимание будет уделяться и смежным сектором экономики, которые завязаны на АПК.

Туда входят, например, сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее. По словам российского лидера, перед государством стоит задача добавиться технологического суверенитета и по этим направлениям.

Помимо этого, Владимир Путин заверил, что одним из важнейших вопросов остается повышение качества жизни на сельских территориях. По его словам, государство продолжит укреплять социальную сферу села:

— ..включая системы здравоохранения, образования и культуры, будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье — словом, сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан.



Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что в конце сентября из резервного фонда на эти цели уже выделили 45 млрд рублей.



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Илина Хакимова