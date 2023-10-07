Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл ЦСКА-2-МССУОР-2, забив 40 голов
В матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу «Зилант» одержал победу над командой ЦСКА-2-МССУОР-2. Казанский клуб забил в игре 40 голов.
Столичные «армейцы» забили в два раза меньше — 24 гола.
В первых двух турах «Зилант» дважды обыграл «ДГТУ-Лидер». В первой игре татарстанские гандболисты победили со счетом 32:23, во втором матче они выиграли со счетом 45:27.
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