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Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл ЦСКА-2-МССУОР-2, забив 40 голов

19:29, 07.10.2023
Казанский гандбольный клуб «Зилант» обыграл ЦСКА-2-МССУОР-2, забив 40 голов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу «Зилант» одержал победу над командой ЦСКА-2-МССУОР-2. Казанский клуб забил в игре 40 голов.

Столичные «армейцы» забили в два раза меньше — 24 гола.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первых двух турах «Зилант» дважды обыграл «ДГТУ-Лидер». В первой игре татарстанские гандболисты победили со счетом 32:23, во втором матче они выиграли со счетом 45:27.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан
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