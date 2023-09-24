Казанский ГК «Зилант» второй раз подряд обыграл «ДГТУ-Лидер»
Казанский «Зилант» одержал вторую подряд победу над ростовским «ДГТУ-Лидер» во втором матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу.
Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, закончился со счетом 45:27 в пользу татарстанского клуба.
Прошлая игра закончилась со счетом 32:23 в пользу татарстанского клуба.
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