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Казанский ГК «Зилант» второй раз подряд обыграл «ДГТУ-Лидер»

20:43, 24.09.2023
Казанский ГК «Зилант» второй раз подряд обыграл «ДГТУ-Лидер»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Зилант» одержал вторую подряд победу над ростовским «ДГТУ-Лидер» во втором матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу.

Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, закончился со счетом 45:27 в пользу татарстанского клуба.

Прошлая игра закончилась со счетом 32:23 в пользу татарстанского клуба.

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Илина Хакимова
Спорт Татарстан

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