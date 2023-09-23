Казанский ГК «Зилант» обыграл «ДГТУ-Лидер» на старте сезона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первом матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу казанский «Зилант» одержал победу над командой «ДГТУ-Лидер». Матч, проходивший в Ростове-на-Дону закончился со счетом 32:23 в пользу татарстанского клуба.

«Зилант» захватил лидерство в матче еще в первом тайме. По его итогам счет составлял 15:11 в пользу казанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне «Зилант» представил новую игровую форму сезона 2023/2024. Вдохновителем обновленного дизайна стал символ клуба — дракон. Для формы выбрали традиционные цвета Татарстана — зеленый и красный. В pеленом выполнен домашний комплект, который отражает богатство и разнообразие природных ресурсов региона. В красном выполнен выездной комплект, он символизирует мужество и борьбу.



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Айрат Назипов