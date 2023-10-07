Вблизи Крыма сбили украинскую зенитную ракету С-200

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Украина запустила по территории Крымского полуострова зенитную ракету комплекса ПВО С-200, которую переоборудовали в ударный вариант. Инцидент произошел сегодня около 18.00 по московскому времени.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе, рассказали в Минобороны.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Аналогичный эпизод произошел в августе. Тогда ВСУ попытались атаковать Крым зенитной ракетой. Ее удалось сбить.

Вечером 3 октября дежурные средства ПВО России обнаружили и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.



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Айрат Назипов