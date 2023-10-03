У побережья Крыма сбили украинскую ракету «Нептун»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

— 3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Примерно в это же время силы ПВО сбили два снаряда РСЗО и один беспилотник над Белгородской областью.

Сегодня украинские войска обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами. В результате инцидента никто не пострадал. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозпостроек.



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Айрат Назипов