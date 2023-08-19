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Украина запустила ракету С-200 в сторону Крыма

08:10, 19.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украина запустила ракету С-200 в сторону Крыма
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Киевский режим вновь попытался атаковать Крым. Ночью Украина запустила по территории полуострова зенитную ракету комплекса ПВО С-200, которую переоборудовали в ударный вариант.

— Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе, — сообщили в Минобороны страны.

Жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В среду, 16 августа, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника на территории Калужской области. Еще один дрон ВСУ был сбит над Крымом.

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Айрат Назипов
Происшествия

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