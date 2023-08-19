Украина запустила ракету С-200 в сторону Крыма
Киевский режим вновь попытался атаковать Крым. Ночью Украина запустила по территории полуострова зенитную ракету комплекса ПВО С-200, которую переоборудовали в ударный вариант.
— Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе, — сообщили в Минобороны страны.
Жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
В среду, 16 августа, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника на территории Калужской области. Еще один дрон ВСУ был сбит над Крымом.
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