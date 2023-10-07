Раис Татарстана поручил провести День работников сельского хозяйства на «достойном уровне»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил достойно провести празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на муниципальном уровне. Такое указание он дал на совещании в Доме правительства республики.

— По результатам работы в сфере животноводства Татарстан — лидер в стране. Мы производим более 2 млн тонн молока. Все это — результат успешного труда механизаторов, агрономов, доярок, ветеринаров и других специалистов. Их слаженная работа позволяет полностью обеспечить республику основными продуктами питания и вносить весомый вклад в продовольственную безопасность страны, — сказал он.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В 2022 году по валовому производству молока республика заняла первое место по России (2 065 тысяч тонн за 2022 год — за отметку в 2 миллиона тонн республика перевалила впервые в истории). В прошлом году сельское хозяйство республики произвело продукции на 334,1 млрд рублей — на четверть больше, чем в 2021 году.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов