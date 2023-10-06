Президент Болгарии заявил о неготовности Евросоюза к продолжению конфликта на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Президент Болгарии Румен Радев считает, что Европа не готова к продолжению конфликта на Украине. Он заявил о необходимости переговоров между странами.

— Европа не может позволить, чтобы этот конфликт продолжался. Необходимо искать подходы, главная задача которых — восстановление мира, — передает его слова Болгарское телеграфное агентство.

Радев призвал не допустить дальнейшую эскалацию конфликта. Он также выразил мнение, что отправка большого количества оружия не приведет к миру.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, где остановится спецоперация. Он заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей. По словам главы государства, это сложная тема, которая требует дискуссий.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов