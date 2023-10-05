Президент России ответил на вопрос о месте остановки спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, где остановится спецоперация. Он заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

— Где нам остановиться? Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми, — ответил он на вопрос Маргариты Симоньян на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».



Путин добавил, что это сложный вопрос, который требует дискуссий.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня глава государства рассказал, что бюджет России справляется и в будущем справится с проведением специальной военной операции. Он уточнил, что в стране примерно в два раза возросли расходы на оборону и безопасность. При этом все ранее заявленные планы развития России, все соцобязательства в полной мере выполняются.

Напомним, о начале спецоперации Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. Подробности — в сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов