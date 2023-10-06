Очевидцы в Казани вызвали спасателей, перепутав бревно с застрявшей на отмели собакой

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Курьезный случай произошел сегодня в Казани. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, днем поступило сообщение от очевидцев, которые говорили о собаке, якобы застрявшей на отмели между казанским Кремлем и «Чашей».

На место выехали спасатели ПСС Татарстана и инспекторы ГИМС. По прибытию на место они обнаружили обгоревшее бревно, застрявшее в песке.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В 2021 году спасатели пришли на помощь бездомной собаке, которая застряла в металлических прутьях забора и не могла выбраться. Инцидент произошел в Казани.

Годом ранее в Альметьевском районе Татарстана спасатели помогли пожилой женщине вытащить упавшего в погреб пакистанского козла. Животное провалилось в погреб глубиной 2,5 метра.

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Айрат Назипов