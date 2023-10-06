«Казаньоргсинтез» представил лучшие практики работы с персоналом руководителям районов Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Уникальную экскурсию по «Казаньоргсинтезу» провели для руководителей аппаратов советов районов Татарстана. Посещение было инициировано администрацией раиса РТ Рустама Минниханова и состоялось в рамках образовательной программы Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета (ВШГМУ КФУ). Основной акцент был сделан на улучшение условий труда и работы с персоналом.

После обязательного инструктажа по безопасности и краткого знакомства с информацией о деятельности предприятия, где гости узнали о том, что на территории Татарстана перерабатывается свыше 30% продукции, созданной 25-тысячным коллективом одного из драйверов экономики республики, а сам комплекс в минувшем году перечислил в региональный бюджет 8,8 млрд рублей налогов, экскурсанты отправились на первую точку.

предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

В цехе готовой продукции завода поликарбонатов гости смогли не только лучше узнать о процессах производства полимеров и лично потрогать продукцию — гранулы поликарбоната, но и получили подробную информацию о работе и успехах компании по снижению нагрузки на окружающую среду. За 15 лет, наращивая мощности, предприятие на 43% снизило удельные выбросы. А за состоянием атмосферного воздуха в ежедневном режиме ведется экомониторинг.

Для повышения комфорта и качества условий работы после ремонта и модернизации на «Казаньоргсинтезе» открылись новые столовые. Меню было сбалансировано, персоналу теперь доступен салат-бар с овощами и фруктами. При этом средний чек — не вырос и составляет всего около 180 рублей. Кроме того, работают два новых центра здоровья, где в режиме 24/7 сотрудники компании могут получить медицинские консультации, пройти лечебные и восстановительные процедуры. На работу специалистов компании доставляет обновленный парк экологичных автобусов. Новая спецодежда — современная и безопасная. Изменен подход к уходу за территориями и принципы работы автопарковок. Практически все новации внедрены по запросам самих сотрудников компании. Об этом гостям рассказала директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Юлия Меречина:

— В 2022 году, как вы знаете, у нас произошли большие изменения на предприятии. Первое, с чего мы начали, — это, конечно, коммуникация с нашими людьми. Мы внедрили такую вещь, как линейные обходы. Это когда команда руководителей приходит на завод и спрашивают их, что беспокоит, что не нравится. Раз в квартал проходят форумы, на которых сотрудникам рассказывают о всех изменениях, происходящих на предприятии. На этом же мероприятии они могут обратиться к генеральному директору. В центре любой компании стоят люди. Поэтому важно их слушать, понимать, что им нужно, какие у них есть запросы, — отметила она.

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Из недавних изменений также пересмотр по просьбе сменного персонала графика работы с 8-часовой на 11-часовую смену. С прошлого года на 30% вырос средний уровень заработной платы. Кроме того, предоставляется больше возможностей для карьерного развития и профессионального роста. По словам Юлии Меречиной, за год более 80% персонала компании смоги получить повышения.

Посещением предприятия гости остались впечатлены. Подводя итоги встречи, заместитель директора ВШГМУ КФУ Светлана Хамитова подчеркнула:

— Нам было важно показать руководителям, аппаратным работникам то, как работают с персоналом в иных сферах, не только на госслужбе. Опыт общения КОС с обществом и иными организациями очень ценен. Нам, управленцам, крайне необходимо быть в диалоге друг с другом и делиться идеями и опытом работы в любой сфере. Потому что в каждой организации важен человек и команда — и мы должны учиться лучшим практикам, чтобы развивать свои команды и организации.