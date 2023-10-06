Ак Барс Банк возвращает детям до 2 000 рублей за покупки

Ак Барс Банк проводит акцию «Веселые выходные» для детей от 6 до 18 лет. Чтобы получить кешбэк до 2000 рублей необходимо оплачивать покупки и услуги Детской картой Жителя.

Кешбэк начисляется за оплату в категориях: «Одежда для детей», «Магазины игрушек», «Товары для художников и прочих видов творчества», «Боулинг», «Парки развлечений, цирки», «Аквариумы, дельфинарии, океанариумы, зоопарки», «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы» и «Прочие специализированные продовольственные магазины».

Акция продлится с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Кешбэк будет начислен по итогам каждого расчетного периода.

Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в любом отделении банка. Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет регистрируется на имя родителя.

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