Ак Барс Банк возвращает детям до 2 000 рублей за покупки
Ак Барс Банк проводит акцию «Веселые выходные» для детей от 6 до 18 лет. Чтобы получить кешбэк до 2000 рублей необходимо оплачивать покупки и услуги Детской картой Жителя.
Кешбэк начисляется за оплату в категориях: «Одежда для детей», «Магазины игрушек», «Товары для художников и прочих видов творчества», «Боулинг», «Парки развлечений, цирки», «Аквариумы, дельфинарии, океанариумы, зоопарки», «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы» и «Прочие специализированные продовольственные магазины».
Акция продлится с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Кешбэк будет начислен по итогам каждого расчетного периода.
Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в любом отделении банка. Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет регистрируется на имя родителя.
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