Новости экономики

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Ак Барс Банк возвращает детям до 2 000 рублей за покупки

14:44, 06.10.2023

Ак Барс Банк проводит акцию «Веселые выходные» для детей от 6 до 18 лет. Чтобы получить кешбэк до 2000 рублей необходимо оплачивать покупки и услуги Детской картой Жителя.

Кешбэк начисляется за оплату в категориях: «Одежда для детей», «Магазины игрушек», «Товары для художников и прочих видов творчества», «Боулинг», «Парки развлечений, цирки», «Аквариумы, дельфинарии, океанариумы, зоопарки», «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы» и «Прочие специализированные продовольственные магазины».

Акция продлится с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Кешбэк будет начислен по итогам каждого расчетного периода.

Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в любом отделении банка. Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет регистрируется на имя родителя.

Реклама ПАО «АК БАРС» БАНК

ЭкономикаБанки Татарстан АК БАРС БАНК
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть634.9
  • Нижнекамскнефтехим126.55
  • Казаньоргсинтез116.3
  • КАМАЗ233.3
  • Нижнекамскшина94.78
  • Таттелеком1.22